退休力／讓大腦變年輕 逆齡料理吃出記憶力

在充滿活力與笑聲的廚藝教室裡，一群熱情的學員專注地學習，如何透過正確飲食來保持大腦健康，這是「逆齡料理系列—打造愈吃愈年輕的餐桌」的首堂課。85歲黃月嬌特別從大溪趕來，她說：「就是怕失智，多學習是防止大腦退化的好方法，也能順便交朋友，而且年紀愈大，就是要多走出去。」

料理實作 學正確飲食觀念

85歲學員黃月嬌製作完成「地中海紙包魚」。記者侯永全／攝影 聯合報健康事業部推出五堂健康料理課，第一堂「逆齡料理系列—讓大腦變年輕，吃出記憶力」課程，不僅讓學員們學到正確飲食觀念來保持大腦健康，更讓大家在實作中體驗料理的樂趣。

黃月嬌平常就會不斷學習新知活化腦力，她的養生之道就是飲食清淡，不吃紅肉和炸物，常會走路運動一小時。報名料理課程的她認為，課程很活潑，老師很會帶動氣氛，學到的知識能回家教給家人，尤其是在食安問題嚴重的當下，學習自己做健康料理更顯重要。

65歲的Annie也是這次課程的學員之一，她強調，來上課是為了增長知識，「這次學到紙包魚料理很實用，回家也想嘗試用鯛魚、鱈魚來變化料理。」老師的詳細講解，讓她對於營養的知識變得更全面，回家後還能分享給家人，這是一個很棒的學習機會。

另一位學員66歲的齊昱蓁提到，報名時就發現課程設計很扎實，會先講解課程的內容，實際上課後，發現老師教得很好，學到了很多有用的營養知識。

聰明選油 裝油容器也講究

營養師蘇韋霖表示，這次課程是結合地中海飲食和得舒飲食的「麥得飲食」，提倡攝取豐富的蔬果、全穀類、低脂肉類、魚類、橄欖油和堅果，尤其是高抗氧化力的食物，如漿莓類和綠色葉菜類，這種飲食型態可以有效降低50%阿茲海默症的風險。

在教導製作地中海紙包魚和莓果豆漿時，蘇韋霖強調，好的橄欖油對身體健康很有幫助，建議選購初榨橄欖油，要選有營養標示明確定量的單元不飽和脂肪酸的玻璃罐裝，買小罐裝以不透光的材質較佳。

逆齡料理 系列課程報名中

蘇韋霖發現，其實大部分人都有基礎的保健或養生之道，只是在一些細節或飲食上的吃法容易有誤。相信經由這次課程，大家對於如何健腦和預防失智症的麥得飲食有更深入的了解。

蘇韋霖表示，這次的課程是個開始，接下來還會有更多針對不同主題的健康飲食課程，包括紓壓、強健腸胃、肝腎排毒和保護血管。希望這些課程能夠幫助更多人了解並實踐健康飲食，從而提升生活品質。

錯過這次機會的朋友別扼腕，5月26日「逆齡料理系列—讓心情變年輕，吃出免疫力」一樣很精彩。報名從速，名額有限，讓我們一起從餐桌上找回健康，愈吃愈年輕。

逆齡料理系列 打造愈吃愈年輕的餐桌

課程時間

●5月26日(日) 讓心情變年輕 吃出免疫力

●6月02日(日) 讓腸胃變年輕 吃出保護力

●6月16日(日) 讓肝腎變年輕 吃出代謝力

●6月23日(日) 讓血管變年輕 吃出抗老力

地點：台北市長安西路177巷34號（暫定，將依上課人數調整）

洽詢：02-8692-5588轉5869