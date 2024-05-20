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520結婚不夯了？桃園409對新人登記低於這2年

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市有409對新人選在「520」登記結婚，結婚對數是去年的2倍，但相較其他年份少了一些。圖／桃園市民政局提供
桃園市有409對新人選在「520」登記結婚，結婚對數是去年的2倍，但相較其他年份少了一些。圖／桃園市民政局提供

520」諧音我愛你，桃園市民政局統計，今天共有409對新人登記結婚，其中9對為同性伴侶，男性2對、女性7對，但對比往年數據，今年登記結婚對數似有「退燒」趨勢。

「520」曾連續7年蟬聯桃園最多新人結婚日，其中，2021年有490對（含同性8對）、2022年829對（含同性19對），都是當年之冠。去年520逢假日戶所未開，當天也非農曆宜嫁娶好日，新人登記結婚降為203對（含同性6對）。

民政局戶政科表示，今年520因是宜嫁娶好日，登記對數是去年的2倍、共409對，其中最多新人登記的前三區為桃園區129對、中壢區61對、八德區37對。不過相較2021年和2022年的數據仍有所減少。

戶政科表示，近年選擇特殊日期如象徵我愛你的「520」、西洋情人節「214」或七夕情人節「77」，登記結婚的新人皆略為減少，原因是有新人認為登記要選擇生日或紀念日，有人覺得結婚紀念日跟別人一樣有點俗氣，但也有不少新人認為「結婚就是要520才有儀式感」。

民政局長劉思遠表示，去年桃園市粗結婚率5.81‰，高於全國平均的5.5‰，是六都中第一，近3年結婚率更是穩定成長，2021年結婚對數為1萬2115對；2022年1萬3021對；2023年1萬3082對，若以整體來看，桃園仍逆勢打破年輕人晚婚、不婚的趨勢。

新人 結婚 520

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