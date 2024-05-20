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長照不再侷限自己顧 家總：調查反映公共資源不足

中央社／ 台北20日電

國內調查民眾對長照偏好發現，比起自己照顧，逐漸傾向選擇公共化資源，但現有資源不足，造成家人照顧比例較理想值高。缺工時代，家總指出，應用一對多照顧取代一對一照顧。

中華民國家庭照顧者關懷總會去年進行民意調查，抽查1600多份樣本發現，民眾應對長期照顧需求的偏好中，希望家人自顧的比例，以及使用居家服務、或送往住宿型機構的比例，幾乎各占3成。

家總秘書長陳景寧說，這樣的結果與過往有很大變化，顯示社會對長照的偏好，已從過往的自己照顧，往公共化資源移動；然而現有公共化長照資源卻不足以滿足需求，其中又以住宿型機構落差16%最大，而居家服務、日照中心、家庭托顧等需求也差了約1成，導致實際家人照顧比例，比理想值增加28.3%。

陳景寧指出，調查發現，僅有3成民眾認為下一代會照顧自己，且年齡在40歲以上者，對下一代提供照顧更顯悲觀，顯示「養兒防老」概念也已經有所變化，並有87%民眾對自己老後長照需求感到擔憂。

面對大缺工時代，陳景寧說，必須用一對多照顧取代一對一照顧，讓每個珍貴的勞動力都能持續留在職場；要達成此目標，除了民眾觀念改變，也要國家落實長照公共化。

過往不少照顧者是「一人照顧者」，婦女新知基金會董事長洪惠芬表示，這是指在婚內性別分工或手足間分工下，單一照顧者長時間沒有替手的狀況；但因被照顧者生病不會挑時間，這些照顧者為了隨時從職場抽身處理，往往只能選擇非典型工作，經濟上如「走鋼索」，隨時可能掉落、面臨照顧貧窮問題。

對於總統賴清德長照3.0政見喊出「照顧不離職、照顧有喘息」，洪惠芬表達肯定，但指出應翻轉目前就業市場「在配合雇主前提下達成工時彈性」的常見作法，善用長照安排假、14天家庭照顧假等作法，幫助照顧者續留職場。

甫接任衛生福利部次長的呂建德，昨天出席「長照3.0挑戰與展望」專題座談會指出，長照是需要社會團結分擔風險的問題，未來將全面檢討財務、以民主參與方式改善治理，並在保障移工人權之下將其引進供給體系。

呂建德表示，盼如健保讓人不因病而窮，也能達成照顧不離職、家庭不破碎願景，並走向社會投資，引領就業，在缺工年代，不要浪費寶貴人力資源。

工時 長照

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