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衛福部允輸液均衡貨量 擬改善藥品寡占市場

中央社／ 台北20日電

永豐化學工業股份有限公司生產輸液，因違規遭勒令關廠，藥界擔憂釀開刀及住院危機。衛福部評估貨源絕對足夠，允穩定供貨所有醫事機構，未來將改善藥品寡占市場，增藥品韌性。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，遭勒令關廠，中華民國藥師公會全國聯合會示警，恐釀各大醫院開刀、住院停擺危機。衛福部健保署、食藥署今天與相關藥廠舉行會議，以協調藥廠持續生產等，衛福部今晚舉行記者會說明。

今天第1天上任的衛福部次長林靜儀親自主持記者會，她強調，藥品品質不容退讓，永豐涉及實驗數據造假等63項違規，其中3項是嚴重品質問題，衛福部絕不可能坐視不管，永豐暫停製造期間，預計貨源恐怕較吃緊，協尋現有製造廠商增加產量，專案洽聯其他藥廠協助。

林靜儀強調，輸液暫時沒有缺貨問題，永豐內部尚有庫存，食藥署已駐場，將維持合約醫院出貨，均衡貨量，避免囤貨；面對緊急事件，不可能總仰賴其他廠商「救火」，未來研擬列不可缺少藥品，均衡產量，避免單一市占率過高，強化藥品供應韌性，同步建立備援系統。

全台輸液吃緊，大型醫院可能尚有庫存，甚至有合約保障，但中小型醫院擔心沒有合約在身，可能最早斷貨。食藥署副署長王德原表示，無合約醫事機構可聯繫缺藥平台，將由專人處理，尋找可支援合格藥廠，增加產能，媒合貨源，確保所有醫療機構供應穩定。

據食藥署統計，永豐生產的輸液，其中14項有其他合格藥廠生產，已要求增加生產，另外7項有3家業者表達專案進口意願，將從包括日本等國家進口；至於4項無其他替代品的藥品，預估至少還有3個月庫存。

針對外界指出台灣輸液價格過低，造成供不應求等質疑，林靜儀重申，民國104年起輸液價格不再調降，甚至有葡萄糖水調漲，據調查這次缺貨品也無砍價狀況，經詢問廠商也沒有提出輸液價格上調需求，絕無砍價砍到輸液廠商無法生存狀況，積極兼顧健保與合理藥價。

林靜儀下午接受媒體聯訪呼籲，「都是醫療人員出身，不要操作恐懼」，醫師是看數據，把處置做好、病人醫好，不是拿部分數據騷動民眾，讓場面更混亂。食藥署已找到廠商補貨，再加上專案製造，醫療機構不囤貨，均勻出貨，就能將產能拉起，度過這段時期。

永豐 衛福部 食藥署

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