梅雨鋒面雷雨擴大！這3天雨勢最猛 慎防暴雨及強陣風

今晚開始雨勢變大，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受梅雨鋒面影響，明天各地降雨機率高，今晚至周三鋒面影響最為明顯，明天部分地區需注意短延時降雨及強陣風，周六鋒面遠離但水氣仍多，西半部、東北部地區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻說明，明天（21日）仍受到鋒面影響，各地降雨機率高，因環境不穩定，會有局部短暫陣雨或雷雨，提醒降雨雖不是下一整天，但因對流型降雨，可能會出現短時間有短延時強降雨及伴隨強陣風，須多注意。

今晚至周三（22日）鋒面影響最為明顯，降雨範圍擴大、時常較長；周四、五（23、24日）鋒面往北一些，鋒面減弱，降雨空檔拉得比較長，各地屬於多雲的天氣，但仍會下雨，僅是降雨時間較晚。

周六（25日）鋒面遠離，但水氣仍很多，西半部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區轉成多雲的天氣，降雨情況，水氣愈晚愈少；周日至下周一（26、27日）僅花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，但午後局部有短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，整體溫度變化較小，明天至周五各地高溫約30度、低溫23至25度，屬於溫暖悶熱的天氣型態；周六、周日整體降雨愈來愈少，高溫稍微增加，白天溫度約31至32度，低溫仍為23至25度。

黃恩鴻表示，每年的5、6月為梅雨季，但目前這坡梅雨鋒面不算是典型梅雨滯留鋒，梅雨滯留鋒需要由西南氣流帶來充沛水氣。