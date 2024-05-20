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高齡族群不只長照需求 專家：更需要舞台

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
隨著國人平均餘命延長，政府應思考除了讓長輩在地安老，另如何發揮自我價值。 圖/聯合報系資料照
隨著國人平均餘命延長，政府應思考除了讓長輩在地安老，另如何發揮自我價值。 圖/聯合報系資料照

賴清德總統上任，提到要讓年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，新政府針對老年族群，將打造「長照3.0」的政策願景，但老年人不只需要長照，還需要表現的舞台。

張淑卿說，失能老人需要被照顧、健康老人需要社會肯定，尤其是「中高齡就業」議題，重返職場不以追求收入為重心，而是保持社會互動、持續獲得成就感，中高齡族群的生活應該是多樣性，而不是被照顧跟醫療框限。

在高齡少子化趨勢下，嚴重衝擊勞動市場，政府與企業應建構高齡友善就業環境，包括鼓勵長者參與志願服務。「中高齡者及高齡者就業促進法」專法已於2020年12月施行，一分工作可以讓年長者保有積極心態，有尊嚴地活著。

人口老化是世界各國共同面臨的重要議題，衍生出「照顧」需求，張淑卿強調，政府應思考如何支持家庭照顧者，尤其4-50歲中壯年最需要「照顧安排假」，讓每一位照顧者能順利安排家人長照事宜，達到照顧不離職，盼新政府能更正視高齡社會照顧離職的重要性。

隨著國人平均餘命延長，老人失能率增加，張淑卿提到，住宿型機構嚴重不足，對於重度失能者的幫助有限，民眾高度仰賴外籍看護，但需要花費時間請仲介媒合、照顧費用高昂，再加上彼此的磨合期，整個照顧歷程造成家庭身心理負擔。

張淑卿說，要讓老年人擁有幸福，應延伸超高齡社會對策，包括再就業、友善職場、企業支持、布建住宿式機構，除了完備長照體系，也涵蓋日常生活應用面。

中高齡族群 老年人 長照

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