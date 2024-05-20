快訊

卓榮泰520接棒閣揆 簽署第一份公文曝光

8次總統就職日漲跌各半 520後怎布局？法人坦言「小心操作」看好這些族群

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

國產米穀粉創作烘焙 全國米糧精品賽受理報名

中央社／ 台北20日電

農糧署表示，「2024全國米糧精品伴手禮創意競賽」即日起徵求具烘焙、中西點製作經驗業者參賽，鼓勵用國產米穀粉為主原料開發新品，將選出18件烘焙精品，總獎金新台幣55萬元。

為讓米食多元，吸引更多人食用，農業部農糧署持續舉辦烘焙競賽活動，農糧署今天發布新聞訊息表示，「2024全國米糧精品伴手禮創意競賽」即日起到6月14日止受理報名。

關於報名資格，農糧署說明，全國具實體銷售據點，並取得烘焙、中西點等食品相關營業登記的業者都可參賽，重點是必須以國產米穀粉（稉米）為主原料（占51%以上），搭配地方特色食材創作製作新產品。

農糧署指出，今年競賽將選出18件烘焙精品，總獎金為55萬元；7月將舉辦全國賽，依據「產品設計、口感風味、食材特色、攜帶便利性」等項目綜合評比，擇優選出3名金獎、5名銀獎及10名優選，其中金獎獎金高達10萬元。

參賽資訊可至農糧署全球資訊網，依序點入「農糧業務」、「稻米專區」、「歷年米食相關競賽」、「2024全國米糧精品伴手禮創意競賽」詳閱。

評估國內烘焙市場年產值約600億元，農糧署近年舉辦「全國米糧精品伴手禮創意競賽」，鼓勵烘焙及米食加工業者創新，累計輔導業者商品化上市新產品逾百項，例如去年金獎作品小黃蜂米蛋糕、長崎米蛋糕、能量雙色餅、花好月圓米餅乾等，都是優質產品。

烘焙 農糧署

延伸閱讀

竹筍未充分煮熟恐中毒！筍尖要挑黃色的，3個料理小秘訣也能降竹筍苦味

花蓮紅茶香面臨茶農老化缺工 農糧署推平地機械採茶

忽晴忽雨受不了 雲林西瓜、芒果、綠竹筍傳災情

最強天然清潔劑！茶葉渣8用途，去味、除濕都好用 清水龍頭陳年水垢也靠它

相關新聞

梅雨鋒面雷雨擴大！這3天雨勢最猛 慎防暴雨及強陣風

今晚開始雨勢變大，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受梅雨鋒面影響，明天各地降雨機率高，今晚至周三鋒面影響最為明顯，明天部分地...

高齡族群不只長照需求 專家：更需要舞台

賴清德總統上任，提到要讓年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿...

西半部22日前防局部大雨 週末熱帶低壓可能生成

氣象署表示，今晚起至22日是這波鋒面雨勢顯著的時間點，西半部地區留意局部大雨；週末在菲律賓東方海面可能有熱帶低壓生成，下...

華航直飛帛琉超熱門！拿8千最後機會 7／18加碼每周4班

夏天將至，飛往海島旅遊正熱門！帛琉是台灣的邦交國之一，也是國際著名旅遊勝地，被稱為「上帝的水族箱」，擁有豐富的海洋資源與...

止痛注射劑發現不純物 食藥署回收逾3.3萬安瓶

食藥署今天公布，用於止痛麻醉的「芯奔注射液10毫克」，藥廠在持續性安定性試驗發現不純物，主動通報，食藥署決定預防性回收，...

潭子新田步道附近山區傳老鷹攻擊人 中市府：將派員查看

台中市潭子區新田步道常有人運動散步，步道附近山區最近傳出有一隻猛禽突然急飛衝下攻擊民眾，有人手被抓傷，還有人帽子被抓掉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。