華航直飛帛琉超熱門！拿8千最後機會 7／18加碼每周4班

夏天將至，飛往海島旅遊正熱門！帛琉是台灣的邦交國之一，也是國際著名旅遊勝地，被稱為「上帝的水族箱」，擁有豐富的海洋資源與多樣化景點，更是喜歡潛水的人必去的國家。而華航從台灣開設直飛帛琉航班，目前每周一、三、六各有一班直飛帛琉航班，因應旺季將至，7月18日起，將新增周四航班，屆時每周將有4班直飛帛琉，且採用最新A321neo機型執飛，座位舒適，還能品嘗到華航多樣化的聯名美食。

為鼓勵台灣人至帛琉旅遊，帛琉觀光局目前特別實施獎勵計畫，即日起至6月24日前，搭乘每周一華航班機直飛帛琉後，可以至帛琉觀光局直接領取250元美金（約台幣8,000元），只限台灣人持護照與登機證領取，據了解機位所剩有限，得把握最後機會。華航直飛帛琉的航班中，除了有台灣旅客外，更有不少國外遊客至台灣轉機到帛琉旅遊。

而華航此次採用A321neo機型，約4小時的航程中，讓旅客可以更為舒適，商務艙不僅寬敞舒適，還提供有聯名餐點，包括華航與米其林一星餐廳米香臺菜合作的餐點；而不管是商務艙或經濟艙，也都能吃到華航與麵包冠軍陳耀訓的聯名麵包，能吃到世界級的美味，另外華航近期也跟五桐號合作，在機上可以喝到聯名氣泡飲與甜點，讓搭機過程更為享受。

且搭機飛往帛琉也不用怕無聊，A321neo機型上，有著完整的娛樂設備，不僅螢幕夠大，還有多樣化電影、短片可以選擇，即使經濟艙也是座位舒適，身高180公分的旅客，都不會覺得壅擠，享受最佳的旅行體驗。