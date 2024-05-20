澳洲犯罪小說新星之作 亡命之徒與殺人犯攜手探案

當亡命之徒與殺人犯攜手探案會發生什麼事，澳洲犯罪小說作家坎迪斯．福克斯筆下的「紅湖冤罪」，刻畫沉墜深淵者試圖找尋一線生機，也讓她打開知名度，作品被翻譯成15種語言。

作者坎迪斯．福克斯（Candice Fox）出生於澳洲雪梨西郊，家庭背景很特別，父親是假釋官，母親則是熱心的寄養人。

從小在福克斯的生命裡，就出現許多被雙親收養的兄弟姊妹，或情同兄弟姊妹的成員。童年更常在角落，聽到父親向母親、哥哥們轉述他在工作上遇到的故事，充滿暴力、瘋狂、邪惡，讓她早早知道世界的殘酷。

在2014年，福克斯以出道作犯罪小說「冥王的禮物」（Hades）獲得當年度澳洲犯罪作家協會頒發的奈德．凱利獎（Ned Kelly Awards）最佳新人獎；小說續作「伊甸園的祕密」（Eden）又在隔年榮獲奈德．凱利獎最佳犯罪小說獎，使她成為史上第2名接連獲得這些榮譽殊榮的作者。

「紅湖冤罪」（Crimson Lake）是福克斯大受好評的作品之一，目前已售出15國語言版權，並被改編成澳洲影集。故事描述原本是明星警探的泰德，被指控犯下兒童綁架、強暴、殺人未遂，卻沒人相信他無罪，因此遭到親友疏遠、喪失工作、被全國唾棄。

堅持自己清白的泰德，隱姓埋名逃到昆士蘭州的紅湖小鎮，與鱷魚比鄰而居，鎮日酗酒，只有他的槍相伴在旁。

為引導生活回到正軌，泰德加入私家偵探旗下，並聯手偵辦一起作家失蹤案，卻有愈來愈多疑雲隨調查湧現。不只這起案件背後充滿陰謀與祕密，連他的搭檔法瑞爾都是曾被定罪的殺人犯，隱瞞著不可告人的過去。

與此同時，紅湖居民得知惡名昭彰的戀童罪犯來到這座小鎮定居，媒體記者也聞風而至。種種事態威脅泰德逐漸找回的平衡，他所冀求的新生似乎遙不可及。

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