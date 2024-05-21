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奇異果連皮吃更營養！營養素加倍攝取 有妙計可輕鬆「除毛」

聯合新聞網／ 綜合報導
奇異果不僅可以連皮吃，而且還更營養。圖／Ingimage
奇異果不僅可以連皮吃，而且還更營養。圖／Ingimage

奇異果最常見的吃法，一般都是剖半之後，用湯匙等工具挖果肉來吃。但是奇異果的果皮，其實是可以食用的，且營養成分相當豐富。如果是因為皮上的毛而不敢嘗試，其實有方法可以解決。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，總部位於紐西蘭，目前是全世界最大的奇異果商「佳沛」表示，奇異果確實可以連皮一起吃。如果是擔心皮上的毛，可以輕輕擦拭表皮，將柔毛去除。另外，用捲起來的錫箔紙擦拭，也具有除毛的效果。

業者指出，奇異果果皮包含食物纖維、維他命C、礦物質等十多種營養素。和單吃果肉相比，如果直接連皮吃，可以攝取到兩倍的食物纖維，以及多34％的葉酸、32％的維他命E。此外，奇異果裡的多酚，也有30％含在果皮裡頭。

至於農藥部分，由於紐西蘭農業省會把關，確認出貨的產品農藥成分在標準以下，因此只要稍微用清水洗過，就不需要太過擔心。不過，如果是消化能力比較弱的人，或者是消化器官還沒成長完全的小孩，奇異果就不適合連皮一起吃，是需要特別注意的地方。

日本 水果 紐西蘭

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