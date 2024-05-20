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潭子新田步道附近山區傳老鷹攻擊人 中市府：將派員查看
台中市潭子區新田步道常有人運動散步，步道附近山區最近傳出有一隻猛禽突然急飛衝下攻擊民眾，有人手被抓傷，還有人帽子被抓掉，台中市農業局表示，將先派員了解，再研究處理方式。
附近居民問台灣猛禽研究會，依居民描述，研究會說應是黑鳶，一般不會主動攻擊人，除非被圈養過，居民說，這隻老鷹疑似幼鳥時曾被人撿回家養過，後來飛走，仍偶爾會到附近討食；中市農業局林務自然保育科長表示，將派員了解研究如何處理。
民眾表示，新田步道附近山區最近有猛禽衝飛到下方攻擊民眾，她曾在山區住家前整理花園，被老鷹飛衝靠近抓傷手，她在社區群組發文，發現很多居民也曾被攻擊過。
居民求助詢問台灣猛禽研究會，研究會表示該猛禽應是黑鳶，又稱「老鷹」、是第二級珍貴稀有保育類，一般不會主動攻擊人，除非曾被圈養過。
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