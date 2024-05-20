快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1彰化交流道南下出口匝道 5月20、21日夜間施工封閉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天及明天的國道1號彰化交流道南下出口匝道(往鹿港方向)封閉改道路線圖。圖／高速公路局提供
今天及明天的國道1號彰化交流道南下出口匝道(往鹿港方向)封閉改道路線圖。圖／高速公路局提供

高速公路局中區養護工程分局為辦理國道1號彰化交流道南下出口匝道（往鹿港方向）路面改善工程，今明2天每晚9時到隔天清晨6時，將封閉彰化交流道南下出口匝道，呼籲駕駛人在施工的封閉時段，提前改善。

高速公路局表示，施工期間，彰化交流道南下出口往鹿港方向車輛，請改由彰化交流道往彰化方向匝道下高速公路至新平路迴轉往鹿港方向行駛。

高速公路局並籲請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。相關資訊可注意此路段資訊可變標誌顯示訊息，也可撥打1968(路況查詢專線)或上高速公路局全球資訊網以瞭解最新施工路況。

彰化 高速公路 鹿港

延伸閱讀

周末有颱風？GFS料艾雲尼周五生成 強度達這級別逼近日本台灣

高雄翠華路拓寬施工 第2階段交維施作需提前改道

部苗今50周年院慶 院長許願：盼總統實踐承諾2工程快完成

旱溪環狀自行車道路網中斷1.4公里 楊瓊瓔爭取1.36億元串聯

相關新聞

止痛注射劑發現不純物 食藥署回收逾3.3萬安瓶

食藥署今天公布，用於止痛麻醉的「芯奔注射液10毫克」，藥廠在持續性安定性試驗發現不純物，主動通報，食藥署決定預防性回收，...

潭子新田步道附近山區傳老鷹攻擊人 中市府：將派員查看

台中市潭子區新田步道常有人運動散步，步道附近山區最近傳出有一隻猛禽突然急飛衝下攻擊民眾，有人手被抓傷，還有人帽子被抓掉，...

國1彰化交流道南下出口匝道 5月20、21日夜間施工封閉

高速公路局中區養護工程分局為辦理國道1號彰化交流道南下出口匝道（往鹿港方向）路面改善工程，今明2天每晚9時到隔天清晨6時...

賴清德要擺脫行人地獄惡名 行人團體：須訂定完整規範

美國CNN在2022年12月刊出台灣交通環境為「行人地獄」文章後，引發台灣民眾正視交通惡名昭彰、對行人極度不友善等道安議...

賴清德能源政策現轉機？專家：沒有再提非核家園

賴清德總統於今天總統就職典禮發表致詞，雖然沒有細談，但其中講到供電穩定、推動第二次能源轉型等關鍵詞。專家表示，這次賴總統...

永豐關廠全台醫院缺輸液 衛福部今開會協調做這3件事

國內輸液大廠永豐化學因檢驗報告造假等因素遭勒令停業，國內七成醫療院所幾乎都使用永豐化學生產的輸液，一家藥廠停業動搖全台醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。