國1彰化交流道南下出口匝道 5月20、21日夜間施工封閉

高速公路局中區養護工程分局為辦理國道1號彰化交流道南下出口匝道（往鹿港方向）路面改善工程，今明2天每晚9時到隔天清晨6時，將封閉彰化交流道南下出口匝道，呼籲駕駛人在施工的封閉時段，提前改善。

高速公路局表示，施工期間，彰化交流道南下出口往鹿港方向車輛，請改由彰化交流道往彰化方向匝道下高速公路至新平路迴轉往鹿港方向行駛。

高速公路局並籲請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。相關資訊可注意此路段資訊可變標誌顯示訊息，也可撥打1968(路況查詢專線)或上高速公路局全球資訊網以瞭解最新施工路況。