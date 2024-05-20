賴清德要擺脫行人地獄惡名 行人團體：須訂定完整規範

美國CNN在2022年12月刊出台灣交通環境為「行人地獄」文章後，引發台灣民眾正視交通惡名昭彰、對行人極度不友善等道安議題，今年2月再發生台南3歲女童遭撞死，行人地獄直接點燃全台怒火。賴清德總統今就職演說時表示，要擺脫行人地獄惡名；行人團體指出，中央要有完整規範，地方才有法可依據。

賴清德總統就職演說時表示，他會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名。

行人零死亡推動聯盟代表羅宜表示，感謝賴總統特別在就職演說點出台灣交通問題，並提到要終結台灣行人地獄的惡名；這次新國會通過行人設施安全條例，這些都是一個開始。

羅宜表示，台灣若要擺脫行人地獄的惡名，重點是中央有無辦法訂定出完整規範，針對人行道及行人設施，目前行人設施已有專法，但能否有效規範到地方政府並真正落實施作，這些都是需要關注的。

羅宜說，交通部規畫檢討4年600個路口計畫，期待至少交通鄰近區域如學校、醫院、公家機關周遭的行人設施能有效提升，這才對行人有所幫助；重申中央要有完整規範，地方才有法可依，也才不會出現很多地方沒有人行道，或是對於行人設施有不同的樣態無法統一。