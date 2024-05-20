賴清德能源政策現轉機？專家：沒有再提非核家園

賴清德總統於今天總統就職典禮發表致詞，雖然沒有細談，但其中講到供電穩定、推動第二次能源轉型等關鍵詞。專家表示，這次賴總統隻字未提非核家園，多元綠能也帶來更多可解讀的空間，「供電穩定」似乎是在回擊蔡政府在電力供應上的不足。

國立清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，賴總統這次沒有再提非核家園，多元綠能帶來更多彈性解讀的空間，另外也有強調減碳的重要性，所以未來能源走向可繼續關注經濟部長和行政院的能源轉型是否有鬆動，例如是否未來會續用核電。

葉宗洸指出，賴總統致詞時講到需要供電穩定，是否間接承認現在供電不穩定呢？感覺二次能源轉型是有心要解決供電不穩的情況，這已經很明白的打臉蔡政府，也展現自己會有些具體作為。

葉宗洸說，假如賴總統決定續用核電，總統可以責成經濟部要求台電提出核電機組延役申請，核一、二、三都適用，這樣核安會也會配合執行辦理，只要核安會內部進行修訂相關辦法就能接受延役申請並審查。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，賴總統意識到淨零轉型的重要，可惜的是沒有針對高溫、氣候災害等部分來論述，更多的還是從產業轉型的角度出發，希望今年底可以提出2030到2035年詳細的國家減碳目標。

林彥廷指出，針對多元綠能，希望國家在地熱及其他有潛在可能性的綠能發展能有更高的宣示，穩定供電也是大家最在意的，電網韌性也確實要強化，後續應有更多預算來執行，然而核電並非萬能藥，希望賴政府繼續朝非核家園的方向來前進，也應該堅決反核的立場。