賴清德提兩岸對等觀光 業者批：6月禁團令完全不合理

中國大陸日前宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，但我國認為開放幅度不對等，還需討論再做出決定。針對總統賴清德今天正式就職演說時指出，可先從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始，觀光業者批評，台美旅遊人數也不對等，但也沒因此中斷航線，認為台灣應先釋出善意，解除不合理的6月禁團令，並開放海上客運。

賴清德總統就職演說時表示，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，對於賴總統就職演說中提到要重啟雙邊觀光旅遊表示歡迎，也是一種善意的表達，也呼應了習近平的說法；但他說，現階段要做的就是須先將6月1日台灣的禁團令解除，不然兩邊的旅遊要恢復是有困難。

中華民國旅行商業同業公會理事長蕭博仁說，會繼續與行政院溝通，希望先解除6月禁團令，兩岸重啟對話、交流是觀光業者多年期盼，若官方交流有困難，就先恢復民間交流；目前大陸遊客來台需經聯審會評估是否有必要性、急迫性及不可替代性等3條件，台灣要先釋出善意，不應再有限制。

旅行商業同業公會全聯會榮譽理事長姚大光批評，6月禁團令是不合理的，賴清德總統說要重啟對等的觀光旅遊，但疫情前兩岸觀光就不對等，台灣赴陸觀光旅遊人數曾經達到年600多萬人，同年大陸來台觀光才418萬人；台灣每年去美國旅遊約60幾萬人，但美國來台觀光人數卻沒這麼多，也是不平等。

姚大光說，台美航線沒有因觀光人數不對等就中斷，如今大陸率已釋出善意，開放福建民眾赴馬祖觀光，雖僅有一個省分，但觀光人數不可小覷，台灣也應該釋出善意，開放平潭到台灣的海上客運及直航復航；若真強調「對等」，那可以先從雙邊觀光旅遊人數開始限制。