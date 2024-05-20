電風扇好髒？家事達人警告「別沖水」：靠1招灰塵自動脫落
夏天到了，不少民眾已經吹起電風扇，但是，電風扇久了會積灰塵，有人會拿水來沖洗。家事達人佐藤SATO分享了自己清潔風扇的方法，只需要靠噴稀釋的洗碗精水還有廚房紙巾，髒污就能自動脫落，省時又方便。
佐藤SATO於YouTube頻道分享，很多人會拿水沖洗電風扇，但是這樣做容易導致生銹，嚴重還可能會漏電，因此，佐藤教大家電扇髒了如何清洗，只需要準備牙刷、水槍、洗碗精、廚房紙巾。
首先，先使用15克的洗碗精搭配500CC的溫熱水，要注意的是「關鍵比例」，盡量不要隨意更動，接著把兩者搖一搖，就能得到深層潔淨除塵水。
接下來，在地上舖上廚房紙巾，紙巾之間要相互交疊，鋪設面積大概比網罩大一點點，再來把前後網罩分別放在左右兩邊，噴上滿滿的潔淨水，水槍在噴的時候有力道，網罩上面表層的灰塵就會被噴下來。
佐藤說，讓網罩的表層和底層完全被紙巾包覆，達到濕敷的效果，再來扇葉部分，每一個葉片都要單獨包，記得要邊包邊噴除塵水，然後等待15分鐘後，把它們擦拭乾淨，就大功告成了，但還是要看每個人的風扇狀況去調整。
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