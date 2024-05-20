暑假返鄉不怕沒車！高鐵加碼28班5折優惠車 周四開搶

為方便大學生提前規畫暑假返鄉行程，台灣高鐵公司特別於6月20日（四）至6月26日（三）期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，自5月23日（四）凌晨0時起，按高鐵公司訂位開放時程購票，歡迎大學生利用快速便捷的高鐵列車返鄉。

高鐵公司表示，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本，若學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗，前述在學證明如採電子版方式，務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。詳細資訊及相關規定，可參考優惠網頁。