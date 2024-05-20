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腸病毒疫情攀升 勞動部：勞工可請家庭照顧假

中央社／ 台北20日電

腸病毒疫情持續上升，預估5月底、6月初達疫情高峰，勞動部今天說，若家長因小孩腸病毒停課有親自照顧需求可以請家庭照顧假，雇主不得拒絕，也不可視為缺勤或有不利待遇。

國內腸病毒疫情持續上升，創下10年新高，預估5月底、6月初達疫情高峰，許多家長可能因為腸病毒導致小孩停班，必須親自在家照顧小孩。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天告訴中央社記者，家長因為小孩腸病毒停課而有親自照顧需求，可以運用家庭照顧假，勞工一年有7天的家庭照顧假，並併入事假計算。

黃維琛也說，若勞工請家庭照顧假，雇主不可以拒絕，也不可視為缺勤，甚至影響考績、全勤獎金等不利待遇。

此外，黃維琛提到，如果勞工不請家庭照顧假，而是要用特別休假也可以，特別休假在勞基法規定中，日期是由勞工排定、雇主不得拒絕，若雇主真無法配合則需要跟勞工協商、獲得勞工同意，且雇主工資應照給。

小孩 疫情 腸病毒

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