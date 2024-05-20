永續從擁抱大自然開始！永豐金控推出「豐收椅」，鼓勵人人成為「凹豆咖」

戶外野餐、露營風潮近年超夯！永豐金控抓準股民的心，今年股東會紀念品推出白色文青風「豐收椅」，清新風格、百搭實用，引發股民手刀收藏，社群網友大讚：「超有質感」、「很適合拿來拍網美照」、「輕便好攜帶，露營、爬山、樂園排隊都好需要！」

永豐金控股東會紀念品「豐收椅」獲好評。 圖／李清宇

永豐金控長期關注永續和氣候變遷，已連續4年獲頒國內永續績效重要指標「TCSA臺灣企業永續獎」，今年特別為逾35萬股東打造「豐收椅」，希望鼓勵大眾走出戶外，欣賞大自然的奇妙可愛，進而珍惜環境，看見我們的地球真的需要更多關注與疼愛。

好開好收的「豐收椅」，輕便好揹，方便攜帶至任何場域，讓行動較不靈活的長輩、體力不好的朋友，也能輕鬆地走進大自然，累了就能隨時坐下來休息，在山林中感受微風拂面洗滌煩惱，或在城市一隅沐浴陽光之中療癒身心，隨享自在，承接大地能量，讓生活更豐富美好。

無論是到公園野餐、野外露營、海邊戲水，「豐收椅」都是不可缺少的「凹豆良伴」！平時收在家裡，摺起來不佔空間，若遇客人來訪，家中椅子不夠多時就能派上用場，清爽簡約白色風格，放置在陽台、打造秘密花園也好有fu，室內室外都好用！

有股民領取後，開心地表示：「這真的揹起來很輕，坐起來很穩！非常實用」、「可以感受到永豐金的用心，這個周末就計畫帶家人到公園野餐」、「有了這個，就可以常常帶老人家出去走走了！」

股民們快來領！守護環境，就從重返大自然開始，帶著「豐收椅」走出戶外，享受大自然的美好，將永續融入日常，現在就是豐收的時刻！