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新興運具崛起 運安會擬擴大調查範圍

中央社／ 台北20日電

隨著新興運具崛起，像是電動車、具先進駕駛輔助系統（ADAS）車輛普遍使用等，運安會今天說，已檢討修正重大公路運輸事故範圍，朝降低門檻及擴大調查範圍方向進行。

立法院交通委員會今天邀請交通部、國家運輸安全調查委員會及經濟部就「我國汽車自動駕駛系統與電動大客車之產業前景、法規建置、安全風險及發展現況」進行專題報告，並備質詢。

運安會提出的報告中指出，根據交通部高速公路局資料發現，110年1月起至113年3月，國道發生施工工程緩撞車遭追撞事故有347件，其中175輛肇事車輛配有先進駕駛輔助系統（Advanced Driver AssistanceSystems, ADAS），占全部事故的50%，175件事故中開啟ADAS者有 91 件。

運安會指出，隨新興運具如電動車、具 ADAS 車輛普遍使用，為能涵蓋更多交通運輸事故調查，已檢討修正重大公路運輸事故範圍，朝降低啟動調查門檻及擴大調查範圍方向進行，並已將新興運具納入擴大調查範圍條文修正草案中。

運安會指出，目前已併同重大水路、鐵道事故範圍修訂完成會內修正版本，近期將邀請相關單位召開修訂重大運輸事故範圍研商會議，並將修訂條文送運安會委員會審議後，會同交通部，報請行政院核定。

運安會執行長林沛達補充，修法主要是讓調查範圍可以更加明確，像是目前公路調查範圍是需要死亡超過3人才進行調查，未來將改為死亡3人以上就會進行調查；納入新興運具讓電動車、氫能車等發展中的運具都可以在納管的範圍內。

林沛達說，除此之外，水路事故調查範圍也有下修，配合國際海事組織規定，從現行的只調查境內事故，擴大為船旗國的概念，也就是船隻根據其法律註冊或獲得許可的司法管轄區是在台灣，就可以進行調查。

運安會 電動

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