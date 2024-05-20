無人車上路遙遙無期？ 交通部坦言還在技術驗證

經濟部在2018年訂定「無人載具科技創新實驗條例」後，2019年推動沙盒實驗計畫，進行自動駕駛及智慧車輛測試實驗，但迄今已過5年仍無法上路。交通部表示，由於自駕車輛於測試區是進行「跳脫法規」的測試，如測試成功，若要上路，仍須調整既有法規。

立法院交通委員會安排交通部與經濟部進行「我國汽車自動駕駛系統與電動大客車之產業前景、法規建置、安全風險及發展現況」專題報告。

交通部政次陳彥伯說明，我國車輛安全法規接軌國際，與歐盟、日本籍澳洲等地或國家相同，皆是調和聯合國歐洲經濟委員會的UN／ECE車輛安全法規導入國內實施。車輛駕駛輔助駕駛系統或最終發展的自動駕駛系統，現階段無論國內外都尚屬於在技術及系統等級持續發展時期。

陳彥伯指出，因應自駕車輛技術發展並支持我國產業結合創新科技投入自駕車輛開發應用，2018年底訂定「無人載具科技創新實驗條例」，經濟部會同交通部等部門，在安全為前提下，迄今共核准16案自駕車計畫申請沙盒實驗，在經核准路段、時段及特定條件下，目前仍有3案持續測試實驗中。

陳彥伯表示，智慧運輸系統發展建設計畫（ITS）支援經濟部沙盒實驗計畫，補助包含新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、台南市等，建置自駕車輛試驗所需相關的智慧路側設備與測試，如CCTV閉路監視器、雷達感測、號誌控制、車聯網資通訊等設備。

迄今已過5年，自駕車仍無法順利上路，陳彥伯表示，沙盒計畫是驗證自駕車技術，參與廠商在沙盒計畫中有要測試的項目，測試完畢就可以「走出沙盒」，但廠商目前評估認為，自駕車要實際在馬路上上路還有一段距離，因此目前仍「還在沙盒中」做技術驗證。

陳彥伯說，自駕車為高度技術性，法規及車輛控制很重要，如何協調、感知、定位、相關決策及控制等一系列事項，車輛技術上算是很重要的門檻；陳彥伯表示，雖距離實際上路還有一段時間，但待上路後的相關法規，如車輛法規、行駛規範等，交通部目前已在研擬中。

另外，為讓自駕車輛未來能上路，陳彥伯說，在2021年9月邀集自駕車領域專家學者籌組設置「自動駕駛車輛發展策略委員會」，以公共運輸為優先推動的政策方向；2023年也啟動自駕車法規調適委託研究計畫，目前正銜接國際規範研訂「自駕公車實驗運行安全指引」作業中，未來該指引可具體引導國內自駕公車沙盒實驗道路測試技術的發展。