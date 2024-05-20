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想要幸福到老 「六力」最重要 國健署Line官方帳號幫你測

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
我國預計明年邁入超高齡社會，衛福部國健署為高齡長者及其家人或照顧者提供身體功能評估APP，推動「量六力」服務，鼓勵家屬協助長者自評，發揮預防及延緩失能的最大效益。示意圖。本報資料照片
我國預計明年邁入超高齡社會，衛福部國健署為高齡長者及其家人或照顧者提供身體功能評估APP，推動「量六力」服務，鼓勵家屬協助長者自評，發揮預防及延緩失能的最大效益。示意圖。本報資料照片

我國預計明年邁入超高齡社會，家中長輩身體功要如何維持且健康老化？世界衛生組織（WHO）指出，維持及回復身心功能應利用「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」是維持生活品質不可或缺的6項能力，衛福部國健署為高齡長者及其家人或照顧者提供身體功能評估APP，推動「量六力」服務。

國健署表示，隨著超高齡化浪潮來襲，依去年醫事機構服務結果顯示，22.7萬名長者中，發現6項能理中，至少1項以上異常者約6.6萬名，異常率近3成。

為提升量六力服務的可近性，目前建置「長者量六力」Line官方帳號，透過手機就可進行量六力評估，長輩居家自我評估，可早期發現異常，及早介入措施，鼓勵家屬協助長者自評，發揮預防及延緩失能的最大效益。目前好友數約18萬人。

「長者量六力」Line官方帳號為長輩關心的節慶提供健康訊息的圖片，讓長者輕鬆轉傳，並藉由設計互動遊戲，進行檢測身體之功能，實用又有趣。「長者量六力」Line官方帳號設計六大重點功能如下：

一、一機多人註冊：一支手機可註冊5名長者，透過切換功能，可同時保留不同長輩資訊，以滿足家中有多位長輩的需求，若長輩無智慧型手機也不必擔心，可經由家屬協助註冊後，即可線上評估。

二、多元語音評估：配合4種不同語言的語音功能，分別有國語、台語、客語及英語，讓不識字及不方便閱讀的長者，選擇熟悉的語言進行評估。

三、健康資訊分類：依據長者六力進行健康資訊分類，內容包含短影音、微電影等，有助於長輩輕鬆瀏覽，並定期推播健康資訊。

四、資源地圖運用：透過資源地圖的整合，方便查詢居家附近的功能評估及社區課程（活動）之服務據點。

五、連結直播課程：國民健康署與WaCare遠距健康合作，集結醫師、營養師、藥師、心理師、物理治療師、職能治療師等六力領域的專家直播授課，若長輩或家屬自評結果異常，系統會主動推播近期的衛教與運動課程，也可以直接查詢相關課程，讓長輩持續學習護健康。

六、健康資料連結：若評估發現異常，請點選資源地圖查詢居家附近有提供長者功能評估的醫療院所，請專業醫護人員協助長者檢視或評估異常的原因，並提供「長者量六力」註冊資料的個人代碼，將評估結果連結到個人的評測紀錄中，方便長者進行自我健康管理。

「加入、搜尋、掃描」多種方式加入 簡易衛教資訊可運用，年滿65歲以上長者可運用「國健署 長者量六力」LINE官方帳號，也可以透過LINE ID搜尋「@hpaicope」加入好友。

國健署 長輩

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