高鐵大學生5折列車加碼28班次 23日起開放訂票
台灣高速鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，6月20日到26日除原有大學生優惠專案可適用車次，加碼提供28班次5折列車，5月23日凌晨0時起按高鐵訂位開放時程購票。
為方便大學生提前規劃暑假返鄉行程，台灣高鐵說，適用「大學生優惠」各車次車票除可透過高鐵網路訂票系統預訂，也可用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口一次完成訂位、付款與取票，大學生可多利用並提早購票。
台灣高鐵說，使用「大學生優惠」旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如果學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，須合併出示「在學證明正本」以備查驗。
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