Ｍ痘感染者今年新增8例 國際新病毒株現蹤傳播力更高

衛福部疾管署表示，依世界衛生組織（WHO）及各國監測資料，全球M痘疫情仍持續流行。我國去年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年5月15日累計確診367例病例，包括347例本土及20例境外移入，其中今年新增8例，含7例本土及1例境外移入，於北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區仍有M痘傳播風險。

疾管署指出，M痘病毒可分為第一分支(I)病毒和第二分支(II)病毒，其中第二分支(II)病毒包括IIa和IIb兩子分支，原流行於西非，症狀較緩和，後者(IIb)自去年起為全球疫情主要流行株，也是國內個案目前檢出病毒株。

而第一分支流行於中非，重症率及死亡率較高，剛果民主共和國為既有疫區，該國今年1月起已通報超過1萬9000名疑似M痘病例，及900多名死亡個案，另依4月公布研究資料，該國約自去年9月出現新的Ib分支病毒株，人際傳播風險較原剛果地區流行的Ia分支更高，I、II型病毒均已從「動物傳人」發展為「人傳人」。

疾管署表示，剛果民主共和國出現新的Ib分支病毒株，更具人際傳播風險，將持續嚴密監測國際M痘疫情趨勢，提醒民眾面對M痘疫情不可掉以輕心，須注意個人防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，符合疫苗接種條件民眾，應盡速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署表示，國內未檢出M痘第一分支(I)病毒株，但國際上疫情持續，國際間旅遊頻繁，接種疫苗為預防M痘感染最有效方式，經統計，未接種疫苗者感染M痘機率，約為接種1劑疫苗者的2倍，更是完整接種2劑疫苗者的5倍，因此符合M痘疫苗接種條件的民眾應接種疫苗。

至於接種疫苗對象包括，近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應完成2劑疫苗接種。

疾管署提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病保護力僅約4至8成，完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。此外，接種2劑疫苗雖不能百分之百預防M痘感染，但依國際文獻指出，有接種M痘疫苗個案，發病症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，康復速度也較迅速，可有效降低併發重症之風險。

疾管署統計，截至5月15日已有7萬7981人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬740人。目前全國共167家合作醫療院所可提供接種服務。

疾管署提醒，如有前往國內外的風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。一旦出現皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。