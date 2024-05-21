外食族必收「高纖、高蛋白」早餐攻略！營養師公開超商健康選食，超給力、更順暢！

現代人健康意識抬頭，重視營養均衡，尤其是一天最重要的早餐，更要吃得健康，但外食族選擇不多，早餐怎麼吃得健康又方便？成了一大難題！近期不少消費者發現，超商的貨架上竟多了好幾款標榜「高纖」、「高蛋白」的麵包，不只方便取得、攜帶，而且還很美味，讓生活節奏忙碌的上班族早上補給營養更輕鬆！究竟超商「高纖」、「高蛋白」早餐有哪些選擇？怎麼搭配才能吃得飽又吃得巧？就讓營養師邱詩涵來告訴大家如何聰明挑早餐麵包，每日營養先達標！

超商近期推出的多款高纖麵包/土司採用統一超纖專用粉，讓人方便攝取更多元均衡的營養。 圖／Gooday studio攝影

膳食纖維攝取不足？營養師教你「1招」解決

「根據國健署國民營養健康調查研究顯示，8成國人蔬果攝取不足。」營養師邱詩涵說明，大家常聽到的「蔬果579」是指建議兒童一天要吃到5份蔬果(3蔬2果)，女生要吃7份蔬果，男生吃9份蔬果，才較有機會攝取到足夠的膳食纖維，而在國人蔬果攝取不足的前提下，膳食纖維自然也就很難達標。

邱詩涵指出，膳食纖維能夠刺激腸道蠕動、幫助順暢、增加飽足感，是不可或缺的重要營養素。然而，現代人生活步調快速，很難從天然、原型食物中吃到足夠的膳食纖維，這時可選擇經過特殊設計、符合國家「高纖」標準的產品，例如便利商店的高纖豆漿、高纖麵包等，提供更便利、多樣化的飲食選擇。

超商早餐這樣搭，高纖美味又多變化

高纖懶人早餐，只要走進便利商店就能買到！超商近期上架的「晨光GOLD高纖生土司」，每一份含有6公克膳食纖維，搭配一瓶「統一陽光低糖/無加糖高纖豆漿」，一餐就能攝取約14-15克膳食纖維，輕鬆提供身體所需的膳食纖維。

晨光GOLD高纖生土司搭配統一陽光無加糖高纖豆漿，輕鬆提供身體所需的膳食纖維。 圖／Gooday studio攝影

「一樣是吃麵包，當然要聰明選！挑選高纖麵包，才能攝取更多元均衡的營養。」邱詩涵表示，超商近期推出的多款高纖麵包/土司使用統一超纖專用粉，融合小麥麩皮、燕麥粉、黑麥粉等多種穀物，每百公克專用粉含有超過40公克膳食纖維，大約是一般全麥麵粉的5倍，而且還吃得到穀物天然香氣。「對於久坐、經常外食的族群，是較友善的選擇。」

除了百搭的「晨光GOLD高纖生土司」以外，還有膳食纖維含量每份提供超過14公克的「地瓜高纖軟歐」以及「紫米紅豆軟歐」，鬆軟麵包搭配香濃內餡，再加上一杯無糖豆漿，絕對是幫助大腦開機的好組合。喜歡鹹口味的朋友，也有「低糖高纖起司餐包」可供選擇，每份含7.3公克膳食纖維，搭配豆漿、牛奶，就是營養飽足的一餐。

膳食纖維每份含量超過14公克的地瓜高纖軟歐、紫米紅豆軟歐，搭配豆漿也是健康早餐組合。 圖／Gooday studio攝影

低糖高纖起司餐包搭配牛奶，營養飽足。 圖／Gooday studio攝影

「上班族選擇特殊設計的多樣化商品，眾多口味經常輪替、交換，才能輕鬆且持續地落實健康概念。」邱詩涵提醒民眾，除了每日攝取足夠的膳食纖維，記得也要多喝水，如果只補充纖維質，水份卻不足，反而容易造成不順暢。

健身族群看過來！吃膩了雞胸肉？「高蛋白麵包」人氣夯

早餐除了要注重膳食纖維的攝取，蛋白質也是關鍵營養，許多眼尖的「超商覓食族」已發現，「蛋白力量—白醬燻雞麵包」往往一上架就銷售一空，廣受消費者歡迎。「蛋白力量」使用統一蛋白質專用粉製作，以乳清蛋白取代部分麵粉，麵包體本身即具高蛋白特性。每份麵包含有20.4公克蛋白質，大約等於一份雞胸肉的蛋白質含量。

蛋白力量—白醬燻雞麵包，每份有20.4公克蛋白質，大約等於一份雞胸肉的蛋白質含量。 圖／Gooday studio攝影

邱詩涵說明，運動健身族、高齡長輩、成長發育中的學生、工作忙碌的上班族，需要特別增加早餐的蛋白質攝取比例，蛋白質能幫助肌肉生長、體力維持，早餐補充適量蛋白質更助於注意力集中，進而提升工作和學習效率。早餐吃一份高蛋白麵包，搭配咖啡、無糖茶，不僅能補充一餐所需的蛋白質，還能滿足美食魂，同時又不用擔心吃下過多熱量。

「一般人一天所需的蛋白質，大約是每公斤體重需攝取0.8公克蛋白質，而銀髮族、健身族，每公斤體重需要補充1.2公克蛋白質，也就是說，一個60公斤的成人，一天要攝取72公克蛋白質。」邱詩涵建議有高蛋白飲食需求者，早餐可選擇「蛋白力量—白醬燻雞麵包」，搭配生菜沙拉補足膳食纖維，飲品則可以選擇黑咖啡或無糖茶。提高早餐的蛋白質比例，避免吃下過多碳水化合物而昏昏欲睡，早晨更有精神，簡單吃出好體力、好氣色。

有高蛋白飲食需求者，早餐可吃「蛋白力量—白醬燻雞麵包」搭配咖啡，補充一餐所需蛋白質。 圖／Gooday studio攝影

邱詩涵表示，「每天的第一餐，是身體長時間休眠後再開機的關鍵，因此吃什麼很重要！」早上時間匆忙，不妨利用便利商店高纖、高蛋白早餐，輕鬆快速地補充營養，開啟健康活力的一天！