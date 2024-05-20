馬偕醫療團三度訪斐濟 深化醫療合作

世界衛生大會（WHA）27日在瑞士日內瓦登場，為擴大國際支持、深化台灣與斐濟醫療合作，馬偕醫院專科醫療團三度前往斐濟楠迪醫院，提供當地病人看診及超音波檢查服務。

馬偕醫院專科醫療團自5月9日至5月19日，由國際醫療中心主任蔡維德領軍心臟科、腎臟科、皮膚科、急診科醫師及3位護理人員，共計8位成員前往斐濟楠迪醫院。

馬偕醫療團服務楠迪醫院期間，除附近居民外，更有遠從斐濟首都蘇瓦（Suva）及西加圖卡（Sigatoka）、路托卡（Lautoka）慕名而來的病患，總共服務民眾心臟科154人、皮膚科71人、腎臟科67人，近300人看診諮詢、並執行212例超音波檢查。

此外，也舉行3場醫護人員專題研討課程，包括心電圖判讀15人、基礎及高級心臟救命術21人、常見腎臟疾病及預防16人，獲得學員良好回饋。

楠迪醫院於醫療團行前致函，因當地醫材及設備資源不足，希望馬偕醫院協助，馬偕醫院立即籌備心電圖機、喉頭鏡、眼底鏡、耳鏡、電子血壓計、血氧機等醫療設備，提前海運送達，並於15日在駐斐濟代表處參事盧明然、當地經濟發展長官及楠迪醫院2位新舊任院長見證下，舉行捐贈儀式。

蔡維德表示，這不僅僅只是捐贈醫療物資，更代表台斐雙方合作精神，及台灣醫療團隊對當地人民生活及醫療品質的承諾，在需要的時候，透過夥伴關係能更強化雙邊緊密互動、深化友誼外，更可激發未來的發展合作。

駐斐濟代表處指出，台灣醫療團無論是直接前往當地提供醫療服務，或捐贈醫療物資，都證明台灣政府及馬偕醫院大愛及同理心精神，期待全球衛生公平，改善醫療保健成果和提高斐濟人民生活品質。