賈新興：未來10天容易下雨 25日菲律賓外海熱低壓生成機率7至8成

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天中午之後水氣及鋒面影響，開始下雨，要到24日，尤其21到24日很容易下雨，明天雲林以北及澎湖有局部較大雷陣雨。至於27、28日晚上再受鋒面影響。

未來10天，賈新興表示，下雨條件很好，很容易下雨，但不是一直下，水氣移入就容易下雨。明天至24日受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨，屏東及宜花東亦有局部短暫雨， 其中明天雲林以北及澎湖有局部較大雷陣雨發生的機率。

賈新興指出，25日鋒面慢慢離開，清晨彰化以北及宜花有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，26日午後，高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨。27日午後各地有局部短暫陣雨，27日晚上至28日晚上受鋒面影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東易有局部短暫雨 ，29日午後，各地有局部短暫雨。

賈新興指出，至於25日晚上，菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約7至8成， 29日成颱機率約3至4成。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。