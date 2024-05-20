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今晚9點入「小滿」 四生肖注意失眠多夢、重「夏養心」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入小滿節氣，命理師楊登嵙提醒民眾此節氣，需注意民俗觀念。圖／本報資料照
今天進入小滿節氣，命理師楊登嵙提醒民眾此節氣，需注意民俗觀念。圖／本報資料照

今天晚間9時1分進入「小滿節氣，命理師楊登嵙說，此節氣健康要注意的生肖是屬牛、蛇、猴、雞，要注意飲食衛生、神經緊張，失眠多夢，要找時間放鬆，即可解決問題，建議「夏養心」，養生方面應該以健脾、清熱、祛濕的清淡飲食為原則。

命理楊登嵙說，今天晚間9時1分是「小滿」節氣，是二十四節氣中夏季的第二個節氣，「小滿」其含義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿。小滿象徵著稻穀行將結實之意，此時也是梅雨季節開始，稻穀成熟時期，也易遭蟲害。天氣越來越熱，日照也越來越長，萬物處於旺盛的生長階段。

楊登嵙說，「小滿」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、蛇、猴、雞，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。生活作息要有規律，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。

楊登嵙說，此節氣有中醫認為「夏養心」，心喜涼，可以適量食用一些帶有酸味的飲食，如檸檬、梅子等。養生方面應該以「健脾、清熱、祛濕」的清淡飲食為原則，避免辛辣、重口味的飲食。

初夏濕熱的天氣飲食調養宜以清爽清淡的素食為主，適合多吃苦味的食物如苦瓜、筍、秋葵，或甘涼屬性的食材如絲瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆、決明子、綠茶、薏仁、水芹、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、番茄、山藥、生薑等，消暑、降火氣，少吃肥膩、生濕助濕的食物。不過，身體屬寒者注意飲食方面還是要適量食用一些性溫或性熱的食物來調整體質。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小滿 節氣

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