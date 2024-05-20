西南季風增強梅雨一路下到周末 吳聖宇：晚間起至明後天降雨較多

本周天氣不穩，雨要一路下到周末了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，鋒面形成西南季風漸增強，各地轉有雨天氣，晚間起至明後天降雨較多，本周是比較容易下雨的天氣。

吳聖宇指出，今天開始天氣變得不穩定，隨夏季西南季風跨過中南半島進入南海，且往台灣附近延伸，水氣增多；加上北邊有西風短波槽東移，微弱冷空氣南下，今年第一道比較具有梅雨特徵鋒面系統逐漸建立在華南沿海到台灣一帶，可能持續徘徊約2-3天。

吳聖宇指出，今起一直到周三(22日)影響較大，有機會帶來局部較大雨勢，要等到周四、周五鋒面位置才逐漸北退，周末期間(25至26日)有機會北退到長江以南，暫時離開台灣附近，天氣型態比較偏向夏季午後雷雨，不過整體下雨可能性還是高，未來這周容易下雨。

吳聖宇指出，今白天西南季風逐漸增強，水氣增多，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部午後有局部短暫陣雨或雷雨。晚間隨地面鋒面逐漸建立，可能有對流系統在台灣附近消長，各地持續會有短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢發生機會。

由於西南季風強度還不是很強，北邊南下冷空氣也不算太明顯，鋒面結構比較不完整，預期對流系統發展比較分散，實際降雨情況還是要看對流系統是否直接影響陸地而定。

吳聖宇指出，明後兩天地面鋒面系統大致在台灣附近徘徊，對天氣影響較大，鋒面結構不是很好，是否直接影響陸地是會不會有較大雨勢發生關鍵，發生時間、地點比較難事前掌握，需依賴實際觀察才能做出極短期提醒，但下雨機會高，且可能有雷雨或局部較大雨勢。

吳聖宇指出，周四到周五隨西風短波槽東移，北方冷空氣減弱，鋒面系統位置逐漸向北調整，慢慢退回到台灣以北，不過離台灣不是很遠，加上仍位於西南風水氣較多區域，各地還是持續有短暫陣雨或雷雨，要留意對流系統的發展以及移動的變化，不能掉以輕心。

到了周末期間(25至26日)，吳聖宇指出，鋒面有機會進一步向北調整到長江流域以南，離台灣更遠一些，台灣附近大致以西南到偏南風為主，可能轉變為夏季午後雷雨，午後到晚間山區有熱對流降雨，夜間到清晨之間則是直接迎風的南部、東南部可能有局部降雨機會，但午後熱對流有機會帶來局部較大雨勢。