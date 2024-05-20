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午後雷雨範圍擴大 吳德榮：明起梅雨鋒面南北徘徊炸4天

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午後雷雨範圍擴大 吳德榮：明起梅雨鋒面南北徘徊炸4天

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今午後雷雨範圍擴大，明起梅雨鋒面南北徘徊炸台4天。聯合報系資料照
今午後雷雨範圍擴大，明起梅雨鋒面南北徘徊炸台4天。聯合報系資料照

梅雨滯留鋒來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。明起四天西南風攜帶水氣，配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨，應防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，今白天仍偏熱，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，其他時間多雲、偶有零星飄雨機率。各地區氣溫：北部22至31度，中部22至33度，南部22至34度，東部20至32度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日至周五(21至24日)西南風攜帶水氣、配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式調整。

至於周六、下周日(25、26日)「滯留鋒」減弱，大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後降雨有增大的趨勢。

吳德榮也指出，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式及美國系集模式皆模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；其未來動向，先朝西北逐漸接近，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬皆有很大的「不確定性」，應持續觀察。

吳德榮 雷雨

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