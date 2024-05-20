健康你我他／心靈親密 無性勝有性

每次健檢，減輕的體重總讓我憂慮，加上腿肌無力、情緒鬱悶、性欲減低等，醫師提醒，更年期後因荷爾蒙分泌減少、內分泌失調，生理及心理受到影響，會出現更年期症候群。上回的床笫之歡是遙遠的往事，「一尾活龍」的威猛消影無蹤，該自我調適冀求往後歲月過得健康自在。

孩子幼年夜尿或哭鬧，內人愁得闔不攏雙眼，加上我的鼾聲擾她清夢，現在想起便覺得內疚。孩子已長大離巢，母親往生多年，昔日熱鬧的家只剩兩老，為求清靜我們分房而眠，我偏愛蚊帳罩頂，內人獨鍾輕風徐拂，靜謐的空間裡一夜好眠，翌日喜悅地迎接嶄新的一天。

母親節到來，孩子聯袂在周末返家慶祝，我跟內人以製作豆沙包熱情款待。購買食材、翻炒豆沙餡、揉麵、磅重、擀麵、發酵、炊蒸等步驟，夫妻倆分工合作，一個早上完成兩大籠成品，甜香軟Q有嚼勁，讓人食指大動。這溫馨實在的豆沙包，凝聚家人的心，老夫老妻的心靈交流也如同豆沙包般的甜蜜扎實。

夫妻更年期後身體機能漸漸衰退，須均衡飲食，適度運動，控制慢性病，相互關懷與呵護，維持心靈親密感，雖「無性」卻勝「有性」，每日都能快樂幸福。