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蟑螂會傳播疾病？醫師：具高度過敏性

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

天氣逐漸炎熱，讓人害怕的「小強」開始頻繁出沒，蟑螂的繁殖力旺盛、生命力強，只喝水不吃東西也能存活3個月。不少人詢問：蟑螂會傳播疾病嗎？是否會引起食物中毒？台安醫院風濕免疫科主治醫師杜昀真表示，蟑螂最大的危害是引起過敏，誘發過敏性鼻炎、氣喘等過敏疾病發作。

杜昀真指出，蟑螂可能引起食物中毒、腸胃炎，雖然蟑螂本身不帶病原體，但因穿梭於食物和垃圾之間，會造成環境汙染，民眾吃了不乾淨的東西，易引起腹痛、腹瀉等腸胃不適。

蟑螂是僅次於麈蟎的第二常見過敏原，杜昀真說，蟑螂的糞便、唾液等排泄物與分泌物中所含的蛋白質成分，若呼吸道吸入，就易誘發過敏性鼻炎、結膜炎、皮膚癢、氣喘等。患者若再吃了蝦子、螃蟹，會產生交互反應，長期接觸或吃下讓身體過敏的物質，易導致慢性發炎。

台灣氣候潮濕，蟑螂喜愛躲藏在陰暗隱密處，尤其是廚房、食物儲藏區、排水孔等，杜昀真強調，如果看到黑黑短短的排泄物，應盡速清潔環境，避免食物被汙染，引起過敏反應。

蟑螂無所不在，杜昀真提醒，民眾看到蟑螂時，千萬不要用拖鞋把牠打扁，屍體碎片會散發更多過敏原，間接影響健康；若使用殺蟲噴劑除蟲，對氣喘患者來說，可能使皮膚紅腫、氣喘加劇。她建議應妥善保存食物，減少蟑螂孳生，務必定期進行清潔保持居家環境衛生，根除小強肆虐的困擾。

拒絕過敏原4招

三大過敏原分別為：塵蟎、蟑螂、寵物毛髮，可使用4方法防過敏。

1.定期打掃清潔：每半個月更換床單、枕頭套，使用60°C熱水清洗寢具；確實打掃家中每個區域角落。

2.移除絨毛玩具：絨毛玩偶易潛藏蟑螂的排泄物、寵物毛髮，更是塵蟎喜愛的棲息場所，最好都處理掉。

3.保持室內通風：利用通風排除濕氣，若家中門窗緊閉，空氣品質比室外還糟。

4.使用機器輔助：可使用空氣清淨機，保持空氣最佳濕度，減少塵蟎及其他過敏原。

氣喘 蟑螂 過敏原

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