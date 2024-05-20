健康名人堂／「最賠錢」醫院 無愧於心

紐約時報有個專欄叫做「擋不住的（Unstoppable）」，專門訪談各個領域一些上了年紀，卻不退休的名人。記者想要知道，為什麼他們還繼續在原來的崗位上賣力？

最近訪談的是，華裔美國名作家湯婷婷（Maxine Hong Kinston）。湯女士高齡83歲，她跟記者說，年紀只代表時間的流逝。她從沒想過「退休」這回事，她腦中，仍不斷地湧現新的故事及新的想法，讓她停不下來。

她說她有一位要好的詩人朋友，她倆不約而同的想法是「在沒有完成我們的任務前，我們不會死！（We won't die, until we finish our work！）」。

她這話，觸動了我的心。我原來是一個不運動的人，大約在十年前，我開始每天至少走七千步，希望我能維持良好的身心狀況。因為，我須要更多的時間去完成很重要的工作。

健保4謬誤 盼還有時間改變

轉眼十年過去了，我想改變的事情，還沒有達成，難免有點焦慮。不知老天，能不能再給我五年，去改變健保制度的謬誤。

健保的第一個「錯」，是支付太低亷，因多數支付都不敷成本，所以，醫院一方面降低經營成本，一方面想方設法創造自費項目，來彌補健保收入的不足。結果，造成醫護血汗，病人成為狙上肉。

第二個「錯」是「不同工卻同酬」。健保忽視了感染科、小兒科、神經科、身心科、老人科、血液腫瘤科等科別，跟看傷風感冒不一樣，醫師須要花時間問診，做仔細身體檢查，才能做出正確診斷。

可是，健保門診診察費卻一律是兩百塊錢，導致必須用腦思考，花時間檢查病人的重要科別，後繼無人。衛福部長薛瑞元說，十年後，重症小兒科病人須出國就醫，而目前台灣感染科醫師缺額己達六七百人。

第三個「錯」是「同工卻不同酬」。原來台灣分級醫療規畫，要由不同層級醫院，分工照顧不同嚴重度的病人。給付的多少也應該依疾病嚴重度決定。但沒有擔當的主政者卻圖利自私自利的醫學中心，居然，同樣的病，到不同層級醫院，健保給付不一樣，層級愈高，付費愈多。導致全台灣多數醫院都以成為醫學中心為目標。不但破壞了轉診制度，也浪費了健保資源。

第四個「錯」是「論量計酬」。不論做對做錯，做越多賺越多，這樣的制度根本不鼓勵做好。

自費最多最賺 劣幣驅逐良幣

健保卅年，因為制度謬誤，不但醫療形態愈來愈扭曲，醫療風氣愈來愈惡劣，自費最多的醫院成為最賺錢的醫院，劣幣正在驅逐良幣！

衛福部公布全國醫院財務報告，和信醫院倒數第二名，但護病比最高。心裡雖不好受，但我一點都不慚愧！因為，我們不愧對病人。經營大師彼得杜拉克說，非營利事業的結餘（bottomline）不是「利潤（profit）」，而是「改變的生命（changed life）」。

我們在意的是病人的生命，而不是獲利。從創院直到今天，在和信醫院接受治療的病人的平均五年存活率，一直高過國內平均20%。而不久前，全國住院病人的滿意度調查，我們更高居全國之冠。看到衛福部發布的報告，更擋不住我，要更努力讓這所醫院活下去！