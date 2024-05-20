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走訪鹿港小鎮 品味人文美學

聯合報／ 本報訊

彰化鹿港為中部最古老的小鎮，蘊含豐富的文化寶藏。旅程將前往龍山寺，為旅人邀請南管樂師演奏，和國寶級職人演繹「吹糖人」、「春仔花」傳統技藝；還將朝聖曾獲普立茲克建築獎的阿爾瓦羅‧西薩所設計的嘉卿會所、拜訪百年莊園田尾菁芳園、鹿港民俗文物館和原為慶昌陳家古厝閣樓的意樓。

美食饗宴則有嘉卿會所的米其林級盛宴、彭園人文會館的人文美學私房料理和成美文化園的包園晚宴等。

企業家山居歲月系列《鹿港小鎮 花都 建築 工藝美學》三天兩夜旅程，八月十九日至八月廿一日。報名請洽：02-8643-3926、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/5y35gz

建築 鹿港

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