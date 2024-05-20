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人體組織庫／「捐皮」仍不敷使用 須向外購買

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

目前全台共有兩所國家級人體組織庫，分別為國家眼庫（台大承辦）、國家皮膚庫（三總承辦），二○一五年八仙塵爆悲劇，喚起大眾對捐贈皮膚的認知，打開「捐皮」效應，近年來，位居組織捐贈的第三名，僅次為骨骼、眼角膜，但還是不敷使用，必須向外求援，緊急採購。

八仙塵爆事件震驚全國，燒傷人數眾多，當時三總皮膚保存庫發揮功能，在第一時間救災，並提供患者傷口清創和植皮，但還是不敷使用，衛福部緊急向國外皮庫採購大體皮膚，分配給各醫院使用。

三軍總醫院皮膚組織保存庫前主持人、懷寧醫院院長戴念梓表示，儘管醫學發展進步，幹細胞再生技術精進，但仍無法研發可用於移植的器官及組織，仍需寄託於大體捐贈，但國人器捐風氣及認知，仍有待加強，政府只能向外採購。

以眼角膜為例，台灣大愛捐贈來源有限，以往必須倚賴斯里蘭卡國際眼庫中心，但近年來該中心陸續與許多國家眼科醫院簽訂合作備忘錄，已無法足量提供給台灣患者。

戴念梓指出，衛福部應盡速成立組織庫平台，制訂作業流程，並導入共享機制，除了避免冰存組織因過期，浪費珍貴醫療資源，也可考慮統一埋單機制，除了健保給付外，患者也需部分負擔，讓醫院自籌財源，維持組織庫品質。

戴念梓強調，唯有政府提供資源及支持，加上患者自費，各醫院組織庫才可能收支平衡。再者，政府應該積極宣導器官捐贈、組織捐贈的重要性，讓更多民眾願意提供大體，遺愛人間。

器官捐贈 患者

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