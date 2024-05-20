人體組織保存庫 未共享 難救急

大腦、皮膚、肌腱、韌帶、神經…，國內現有六十二家醫療機構設置人體組織保存庫，共存十七類組織及周邊血液幹細胞，但多數醫院各自為政，一旦組織存放過期，直接銷毀，讓他院需要的病患可能錯失續命機會。為此，台灣組織庫學會呼籲，政府應出面整合，成立平台，以期資源共享。

台北醫學大學附醫兒童心臟科教授、台灣組織庫學會理事長陸振翮表示，若把移植器官比喻成「零件」，則人體的「組織」就像「螺絲」，將各大關鍵零組件組合在一起，讓移植後的器官得以正常運作。

在完成心、肝、腎、肺等重要臟器移植後，醫療團隊需在短時間內幫受贈者接通血管，恢復輸送氧氣及營養成分，並將軟骨等相關組織接上器官，才可讓器官持續正常運作。

目前衛福部核准人體組織保存庫可放置十七類組織及細胞，包括，硬骨、軟骨、眼角膜、筋膜、心瓣膜、韌帶、心包膜、周邊血液幹細胞、鞏膜、皮膚、肌腱、臍帶血、血管、羊膜、骨髓、骨粉、神經。

陸振翮指出，器官捐贈、移植常為救急、救命之用，至於上述組織及細胞，則不屬於緊急使用，依現行規定，由醫院自行成立組織保存庫，食藥署則定期實地查核，以確保品質。不過，絕大部分保存庫僅供自家醫院使用，讓醫療資源無法流通。

之前曾發生醫療團隊完成移植手術，但院內人體組織保存庫無血管可用，臨時無法請求其他醫院支援，最後只能用人工血管，恐增術後的副作用，影響預後成果。

陸振翮強調，目前國內各醫療院所保存庫規模不大，且資源不足，最需克服的是，彼此之間無法互通有無，不能交換、交易和買賣，純屬自募自用，不少遺愛人間的捐贈者組織最後竟被丟棄，讓人惋惜。

我國為亞洲第一個進行器官移植的國家，器官移植、捐贈數量領先亞洲國家，但人體組織捐贈、移植和共享，則急需整合，陸振翮表示，歐盟二十七個國家設立統一登錄平台，擬定品質安全規章、規範標準，台灣應比照辦理，借鏡成功案例模式，建立國家級共享平台，除了擬定嚴格的蒐集流程，以達到一致性檢驗品質，並讓各家醫院互為備援，不再單打獨鬥。

陸振翮表示，推動人體組織捐贈的最大目的為「共享」，目前僅有「眼庫」、「皮膚庫」屬於國家級編制，其餘均為各家醫院自行建置，如果能夠建立國家級組織庫運作平台，串聯起各家醫院資源，相信可以造福更多病友，提供醫療需求。