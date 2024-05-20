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驚嚇！壽司店花壽司 竟爬出蛞蝓
有民眾到北市合點壽司京站店用餐，發現花壽司裡爬出活生生的「蛞蝓」。衛生局昨稽查，發現甜醬未標示名稱及效期、送餐軌道下方不潔缺失，限期5月22日前改善，否則可處6萬至2億元罰鍰。店家發聲明道歉，並下架相關產品。
專家表示，生食蛞蝓或其黏液汙染的食物，恐有感染廣東住血線蟲風險，可能引發腦膜炎，甚至造成神經方面後遺症，甚至危及生命。
有網友在臉書社團「爆料公社」爆料，18日晚到連鎖壽司店用餐，點一盤花壽司，發現其中一個竟爬出蛞蝓，向店家反映後卻遭「冷處理」，僅獲招待一份甜點，並只一位看似資深員工出來表示抱歉。網友質疑，是否前陣子食安風暴風頭過了，餐廳又開始不重視衛生。
合點壽司表示，已下架相關產品，對旗下各店會採更嚴格方式監督、控管餐點品質，同時向受害人致歉。
國內寄生蟲研究專家、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，蛞蝓、蝸牛和福壽螺常帶有廣東住血線蟲，吃下未煮熟的蛞蝓，或沾有其黏液的食材，就可能感染，這種寄生蟲常侵入腦部、脊髓等神經組織，造成腦膜炎，以急性劇烈頭痛最常見，其他症狀包括發燒、惡心、嘔吐、頸部僵硬，可能合併意識障礙。
黃高彬說，廣東住血線蟲幼蟲還可能侵犯眼睛前房，造成視力受損。目前雖可服用抗寄生蟲藥物「阿苯達唑」治療，致死率不到1%，但腦膜炎後卻可能留下行動障礙、智力受損後遺症。
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