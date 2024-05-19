影／台鐵豐原站「刺耳聲」響逾10分鐘 原來是普悠瑪號長按喇叭

台鐵公司豐原站今天下午疑似警報器響，刺耳巨大聲音傳遍車站內外，刺耳聲音持續10多分鐘，台鐵公司今晚查出刺耳聲音來源，是普悠瑪號長按喇叭造成。

台鐵公司今晚說明，被民眾懷疑豐原站警報器大響情形，經查是今天區間車2619次，下午4點3分進豐原站四股待避普悠瑪號282次，當282次進站時有長按喇叭的聲響，並非警報器大響，後續檢查關閉後即恢復正常。

台鐵公司豐原站今天下午疑似警報器大響，刺耳巨大聲音傳遍車站內外，附近商家和住戶也聽到，旅客和民眾驚呼這是國家級警報嗎？站在車站內刺耳聲音太大，有人驚問是否要逃；有人懷疑是停在車站前的車輛喇叭聲故障。