520迎接鋒面梅雨 這2天影響最明顯 慎防雷雨或強陣風

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起的天氣逐漸轉變，由南往北逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。聯合報系資料照
明天起的天氣逐漸轉變，由南往北逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。聯合報系資料照

明天鋒面接近、水氣增加，中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周迎接鋒面梅雨，明晚至周五將是鋒面影響的期間，周二、周三將是這波鋒面影響最明顯的時間，須慎防大雨或雷雨及強陣風，直到周六鋒面遠離，降雨才會逐步趨緩。

張竣堯說明，周一白天鋒面接近，水氣增加，環境開始變得不穩定，東半部、南部地區有短暫陣雨或雷雨。東部、北部天氣從多雲轉成短暫陣雨或雷雨，午後雨勢擴大，中南部及北部山區有局部較大雨勢；明天海上將有對流發生，離島的澎湖、金馬地區會有較大雨勢。

明天入夜受到鋒面影響，雨勢增強，且將持續影響至周五（24日），西半部有局部大雨。張竣堯表示，周一（20日）至周三（22日）為這波鋒面降雨最明顯的期間；周四、五（23、24日）鋒面還停留在台灣上空，各地仍有局部短暫陣雨。

周六鋒面逐步遠離，雨區在西半部級東北部地區，會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣型態，午後有局部短暫雷陣雨；周日環境轉為穩定，花東地區有局部短暫陣雨，西半部、東北部地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，未來一周受到鋒面影響，雲量較多，各地高溫28至30度，低溫23至25度，白天感受會較悶熱。

鋒面 雷雨

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