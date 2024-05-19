午後雨區擴大 竹縣警戒大雷雨及山區暴雨
中央氣象署今下午4時7分發布大雷雨及山區暴雨特報，警戒區域包含新竹縣、新竹縣橫山鄉、新竹縣尖石鄉。
氣象署表示，午後大雷雨持續時間至下午5時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度
山區暴雨部份，氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至晚間6時07分；氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
中央氣象署預報員張竣堯表示，今天台灣主要受到鋒前雲系影響，台灣上空雲量偏多。午後北部、東南部山區有局部大雨發生機率，也要留意強對流部分；隨著水氣接近台灣，台灣南端會有陣雨或雷雨天氣。
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