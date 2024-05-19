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雨彈來襲！5縣市山區大雨特報 竹縣1地防雷雨留意溪水暴漲

中央社／ 台北19日電
氣象署今天對新北等5縣市山區發布大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網站
氣象署今天對新北等5縣市山區發布大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

交通部中央氣象署今天對新北等5縣市山區發布大雨特報，其中針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發出災防告警，警戒區域包含新竹縣橫山鄉、尖石鄉，留意山區暴雨、溪水暴漲。

氣象署下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天北部及東北部等5縣市山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨地區為新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區。

氣象署在下午4時許針對新竹縣發布大雷雨即時訊息，其中針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，警戒區域包含新竹縣橫山鄉、尖石鄉，預估持續至晚間6時許；此區已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報 大雷雨

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