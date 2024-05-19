配合520就職典禮空中操演 松山機場明部分航班異動

配合5月20日第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，松山機場配合明天上午正式操演期間，部分班機時刻可能異動，台北航空站提醒，各家航空公司已公布受影響航班，建議旅客出發前先確認航班有無異動，減少機場等候時間。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天國軍出動陸、海、空軍各型軍機飛越總統府上空向三軍統帥致敬。軍方繼15日早晨舉行第1次全兵力預演後，17日再舉行第2次全兵力預演，依據規畫，國軍將於今（19日）下午將於就職典禮預演時，進行最後一次空中全兵力預演。

配合「中華民國第16任總統副總統就職籌備會」規畫的空中操演，明天上午松山機場部分班機時刻幾有異動；為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，台北航空站已於5月1日邀集相關單位研商，針對該時段的國際線、國內線與離島航班，台北航空已請航空公司先行調整，並通知已定位旅客。

台北航空站表示，各家航空公司已於官網公布受影響航班，並事先通知訂位旅客；建議旅客出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。