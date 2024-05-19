快訊

台積電人夫打遊戲迷上女網友 拋妻棄子去同居得賠錢

退休換屋怎選？ 專家推雙北四區「住新屋換現金」

花到人不到！侯友宜不出席520 花籃悄悄送抵寫這16字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合520就職典禮空中操演 松山機場明部分航班異動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合520就職典禮空中操演，松機明天部分航班異動。圖為松山機場。聯合報系資料照
配合520就職典禮空中操演，松機明天部分航班異動。圖為松山機場。聯合報系資料照

配合5月20日第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，松山機場配合明天上午正式操演期間，部分班機時刻可能異動，台北航空站提醒，各家航空公司已公布受影響航班，建議旅客出發前先確認航班有無異動，減少機場等候時間。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天國軍出動陸、海、空軍各型軍機飛越總統府上空向三軍統帥致敬。軍方繼15日早晨舉行第1次全兵力預演後，17日再舉行第2次全兵力預演，依據規畫，國軍將於今（19日）下午將於就職典禮預演時，進行最後一次空中全兵力預演。

配合「中華民國第16任總統副總統就職籌備會」規畫的空中操演，明天上午松山機場部分班機時刻幾有異動；為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，台北航空站已於5月1日邀集相關單位研商，針對該時段的國際線、國內線與離島航班，台北航空已請航空公司先行調整，並通知已定位旅客。

台北航空站表示，各家航空公司已於官網公布受影響航班，並事先通知訂位旅客；建議旅客出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。

松山機場 航班

延伸閱讀

520總統就職典禮空中全兵力預演 桃機今明部分班機異動

影／考察太平島戰備操演 10立委搭乘C-130H順利起飛

就職典禮第2次空中全兵力預演 鬧鐘般準時劃破台北天空

我海軍與美艦「不期而遇」共同操演 國防部回應了

相關新聞

520由南往北變天！ 專家：今年第1道梅雨鋒條件到位

經過梅雨季節中一段難得的穩定天氣後，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天開始新的1周...

花壽司有活蛞蝓！店家認疏失致歉 衛生局稽查：22日前需改善2缺失

台北市某連鎖壽司店有民眾爆料，點了一份花壽司，吃了一顆，卻發現一條活生生的「蛞蝓」就出現在還沒吃壽司上，當場向店家反映，...

連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現兩大副作用

一名女網友昨（18日）在「爆料公社」以「這壽司真的新鮮過頭了」為題發文表示，晚間到某連鎖壽司店用餐，但吃到一半竟發現壽司...

醫院今起口罩令解禁不強制 院方依這情形仍可要求戴好

衛福部疾管署今天起正式停止適用「為防治嚴重特殊傳染性肺炎，進入醫療（事）機構、老人福利機構應佩戴口罩」，將醫療照護機構調...

配合520就職典禮空中操演 松山機場明部分航班異動

配合5月20日第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，松山機場配合明天上午正式操演期間，部分班機時刻可能異...

The North Face北面山地節首次登台 一站式體驗攀岩、立式划槳跟野營 手刀去報名！

The North Face首度帶來最受到歡迎的戶外活動「北面山地節」，在為期兩天的行程中，能夠一站式體驗攀岩、越野跑、露營、登山健行和SUP立式划槳，藉此呼應Never Stop Exploring品牌精神，絕對是需要手刀去報名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。