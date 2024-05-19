520由南往北變天！ 專家：今年第1道梅雨鋒條件到位

經過梅雨季節中一段難得的穩定天氣後，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天開始新的1周，終於要開始出現比較像梅雨的天氣型態了。

他說，隨著長江中上游短波槽向東緩慢移動，並且發展出較為深厚的氣旋式環流，配合副熱帶高壓略向東退，位於孟加拉灣的西南季風，開始慢慢跨過中南半島北部向南海北部移入，東亞一帶的梅雨條件將有逐漸到位的趨勢。

預估西南季風明天會從南海北部繼續來到台灣附近，吳聖宇表示，底層暖濕空氣增強，大氣條件轉趨不穩定，由南往北各地會逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。白天加上熱力作用，山區的熱對流發展機會也將顯著提高，並且有出現局部較大雨勢的可能性。

吳聖宇說，中層短波槽繼續向東移動，槽後有較弱的冷空氣南下，西南風跟北風交會在華南沿岸到台灣附近，地面鋒面系統逐漸建立。由於冷空氣不夠強的關係，地面鋒的結構並不是很明顯。因為中高層的槽線較深厚，正渦度平流較強，預報資料看起來地面的風切線上存在一些比較小的渦旋在消長活動，加上槽前輻散較強，伴隨的預估會是發展比較旺盛的對流系統。

從周二到周四各地的降雨會相對較明顯，吳聖宇表示，有對流系統通過的區域將出現短時較大雨勢，由於西南風較為強勢，因此中南部地區受影響可能會比北東部要來得大，山區、危險區域都要暫時避免前往。

吳聖宇表示，周五到周末中高層短波槽向東離開，冷空氣減弱，南邊的副熱帶高壓勢力有向西推的機會，地面鋒面的位置也將跟著往北調整，有機會退回到長江以南地區重整，台灣這邊的降雨也會因此減緩下來，變成是以午後山區熱對流發展降雨為主的天氣型態。

周五鋒面還沒有離太遠，天氣仍有些不穩定，吳聖宇表示，周末期間鋒面北退比較明顯，轉變為夏季午後雷雨的情況就會比較顯著，不過午後雷雨有時候發展還是會比較旺盛，仍要留意局部較大雨勢出現的可能性。

後續的變化，吳聖宇表示，就要看什麼時候再有中高層短波槽東移，帶動鋒面的位置再往南靠近台灣，另一個比較大的變數就是菲律賓東方海面是否有颱風發展。

他說，之前原本就一直有颱風可能發展的預測，但是時間一再往後延，顯示預報模式對於颱風發展的掌握並不好。

如果27日之後有颱風靠近菲律賓東方然後北上，副熱帶高壓勢力就有被迫減弱東退的可能性，颱風發展的愈大愈強，東退的幅度就會越大，後續鋒面再度南下的機會就很高。吳聖宇表示，相對的，如果颱風始終發展不好，副熱帶高壓的勢力就可能會持續偏強，有可能導致鋒面位置持續偏北，對台灣影響的程度就會比較小一些。

他說，變動性真的很高，因此後面的變化目前只能觀察，一切都還言之過早。

至於明天起這波是不是今年第一道梅雨鋒面？吳聖宇表示，基本上條件應該都到位了，也可能有較大雨勢發生的機會，雖然還是跟典型的型態有些不太一樣，但應該可以算是第一道梅雨鋒面了，再度提醒要留意天氣變化。