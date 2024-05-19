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The North Face北面山地節首次登台 一站式體驗攀岩、立式划槳跟野營 手刀去報名！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face首度帶來「北面山地節」，在為期兩天的行程中，提供一站式山海全包的獨特體驗。圖／The North Face提供
The North Face首度帶來「北面山地節」，在為期兩天的行程中，提供一站式山海全包的獨特體驗。圖／The North Face提供

The North Face首度帶來最受到歡迎的戶外活動「北面山地節」，在為期兩天的行程中，能夠一站式體驗攀岩、越野跑、露營、登山健行和SUP立式划槳，藉此呼應Never Stop Exploring品牌精神，絕對是需要手刀去報名。

The North Face的北面山地節已經舉辦數屆，深受全球戶外玩家們的喜愛，參與度也十分高。而台灣首度舉辦，就曾呈現跟過往截然不同規模，除了是兩天一夜之外，能體驗的項目也不局限於山區。The North Face選在9月21日及9月22日，將於東北角福隆龍門露營區展開並自即日起於活動網站接受報名，希望藉由綜合山地運動和戶外活動，傳遞永無止境的探索精神。此次北面山地節將聚焦攀岩、越野跑、露營、登山健行、及水上活動五大主題，提供一站式山海全包的獨特體驗。

北面山地節將聚焦攀岩、越野跑、露營、登山健行、及水上活動五大主題。圖／The North Face提供
北面山地節將聚焦攀岩、越野跑、露營、登山健行、及水上活動五大主題。圖／The North Face提供

隨著越野跑運動在台灣越來越受歡迎，有了過去成功舉辦TNF 100越野跑挑戰賽的經驗，The North Face北面山地節也將舉辦野跑探險，能一路跑在東北角的壯闊美景之中。除此之外，The North Face也將在現場設置探索通會場活動，展示最新服裝科技及相關探索裝備，以及包含星光電影院在內的一系列舞台活動，當然還有最受歡迎的露營體驗，都包含在其中，讓人期待舉辦日期的到來。

最受歡迎的露營體驗，都包含在北面山地節的環節中。圖／The North Face提供
最受歡迎的露營體驗，都包含在北面山地節的環節中。圖／The North Face提供

越野 運動 露營區

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