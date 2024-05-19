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餘震豪雨毀森林步道設施 林業署設QR碼即時報修

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供
林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供

近期地震與豪雨頻繁，導致成森林遊樂區與步道設施故障或損毀，農業部林業及自然保育署在轄管的19處國家森林遊樂區、3處平地森林園區及逾百條自然步道，設置「設施狀況回報系統」QR碼，提供民眾即時掃碼通報設施故障或損害情形，以加快修繕效率，透過公私協力打造安全森林遊憩環境。

林業署說，「設施狀況回報」QR碼經上線測試5個月，已接到超過50筆通報案件，內容包含倒木、木棧道破損、公廁須清潔等，讓管理人員可在最短時間內到場處理，系統運作穩定且成效良好。該系統即日起正式啟用，尤其近期地震頻繁且有突發性豪雨，民眾一旦發現設施設備有任何異狀，可立即透過設施回報QR碼通報，一同維護森林育樂場域的公共安全。

林業署表示，這套重點設施與經營管理系統，在林業保育署轄管19處國家森林遊樂區、逾百條自然步道、3處平地森林園區及林業文化園區等場域內的棧道、平台等高架設施，以及公廁、解說牌誌等皆有張貼QR碼，提供民眾協助回報設施狀況，民眾可經由一鍵掃瞄，登錄設施狀況與照片後，留下Email信箱，系統會提供查詢連結供民眾追蹤設施後續處理情形。

林業署表示，因應全球性的極端氣候及天然災害衍生的場域安全問題，針對森林遊樂區及林業軌道，近期已加強巡檢及預防性安全防護作業，也隨時注意氣象資訊及聯外交通狀況，即時調整開放情形，民眾遊覽森林育樂場域前應隨時留意官網及粉專資訊，更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，至台灣山林悠遊網查詢

林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供
林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供
林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供
林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供
林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供
林業署設置設施狀況回報系統，讓民眾可以即時掃QR碼報修。圖／林業署提供

林業署 森林遊樂區 豪雨

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