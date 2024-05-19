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花壽司裡有蛞蝓！連鎖壽司店疑爆食安問題 北市衛生局將到餐廳稽查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。圖／擷自爆料公社
台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。圖／擷自爆料公社

台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，更有網友戲稱「太新鮮了我不敢吃」。而網友控訴壽司店面對疑似食安漏洞，卻只想招待一份甜點了事，質疑食安風頭過了餐廳又開始不注重衛生？北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查，若不合格會要求限期改善，逾期未改善依法最重可開罰2億元。

有網友爆料，日前到北市某知名連鎖壽司店用餐，點了一盤花壽司吃了一顆後發現，另外一顆爬出一隻活生生的蛞蝓，嚇壞民眾，急忙向店家反應，但卻只獲招待一份甜點。

網友指出，要請店家主管出來，最後卻只有一位內場看起來像是資深員工的人出來表示抱歉，質疑前陣子才發生嚴重食安問題，質疑現在風頭過了，「餐廳又開始沒那麼重視食安跟衛生？」

食品藥物管理科長林冠蓁表示，將派員針對產品責任險及衛生局良好衛生規範準則前往餐廳稽查，並針對人員衛生、病媒防治、作業場所衛生加強查核，若有缺失會要求餐廳限期改善。

林冠蓁說，若餐廳未依規定限期改善，經衛生局複查仍不合格，將依違反食安法處6萬元到2億元法緩，若產品責任險未符合規定，也可依法處3萬到300萬元罰緩。

衛生局 食安 餐廳

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