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520鋒面逼近變天、從南到北雨區擴大 雷雨狂轟到周五

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天上午開始南部地區、東半部地區開始有局部陣雨或雷雨，中部以北地區明天下半天之後從多雲轉為陣雨或雷雨天氣。本報資料照片
明天上午開始南部地區、東半部地區開始有局部陣雨或雷雨，中部以北地區明天下半天之後從多雲轉為陣雨或雷雨天氣。本報資料照片

未來一周主要留意鋒面的影響，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天鋒面將會接近，下半天雨區擴大，明晚至周五將是鋒面影響的期間，周二、周三將是這波鋒面影響最明顯的時間。預估西半部地區將會有局部大雨發生機率，提醒民眾慎防雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。周六鋒面逐漸遠離，降雨將會趨緩。

今天台灣主要受到鋒前雲系影響，台灣上空雲量偏多。張竣堯表示，華南上空目前有低壓和鋒面逐步在建立，對流發展相當旺盛，不穩定的環境明顯。明天將逐漸影響台灣，天氣轉為不穩定。明晚鋒面接近台灣，周二至周四滯留鋒面在台灣上空徘徊，環境不穩定。周五晚上、周六之後太平洋高壓逐漸增強，鋒面北移，慢慢離開鋒面的影響。

張竣堯表示，今天留意午後發展情況，北部、東南部山區有局部大雨發生機率，也要留意強對流部分。隨著水氣接近台灣，台灣南端會有陣雨或雷雨天氣。

未來降雨趨勢，張竣堯表示，明天上午開始南部地區、東半部地區開始有局部陣雨或雷雨，中部以北地區明天下半天之後從多雲轉為陣雨或雷雨天氣。整體來說明天下半天開始，北部山區、中南部地區有局部較大雨勢發生的機率，晚起雨勢增強，主要受到鋒面的影響。

張竣堯表示，要留意的是，周二至周五將是鋒面影響期間，周二、周三雨勢影響最明顯。西半部地區有局部大雨發生的機率，其他地區也有陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬祖等離島雨勢也會明顯，留意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

周六鋒面逐步遠離，張竣堯表示，環境吹偏南風到東南風，迎風面的南部、東南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，張竣堯表示，今天西半部地區高溫30至32度，東半部雲量偏多、27至29度。未來1周受到鋒面影響，各地雲量偏多，高溫28至30度，低溫22至24度，有下雨的時候溫度會更低一些。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 雷雨

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