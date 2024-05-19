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520總統就職典禮空中全兵力預演 桃機今明部分班機異動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
520總統副總統就職典禮將至，圖為國軍15日進行首次就職典禮空中全兵力預演。陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗飛上高空。本報資料照片
520總統副總統就職典禮將至，圖為國軍15日進行首次就職典禮空中全兵力預演。陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗飛上高空。本報資料照片

配合5月20日第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，桃園國際機場配合今天下午預演及明天上午正式操演期間，部分班機時刻可能異動，桃機公司提醒旅客提早規畫行程，並留意航空公司航班資訊。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天國軍出動陸、海、空軍各型軍機飛越總統府上空向三軍統帥致敬。軍方繼15日早晨舉行第1次全兵力預演後，17日再舉行第2次全兵力預演，依據規畫，國軍將於今（19日）下午將於就職典禮預演時，進行最後一次空中全兵力預演。

520總統就職典禮空中全兵力預演，桃機今天下午、明天上午部分班機異動。示意圖。圖／桃機公司提供
520總統就職典禮空中全兵力預演，桃機今天下午、明天上午部分班機異動。示意圖。圖／桃機公司提供

國軍 桃機 行程

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