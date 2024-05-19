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口罩令全面解除 建議佩戴情境QA一次看

中央社／ 台北19日電
國內口罩令歷經1265天，5月19日起全面解除。 中央社
國內口罩令歷經1265天，5月19日起全面解除。 中央社

醫療（事）機構、老人福利機構今天從強制佩戴口罩調整為建議佩戴，COVID-19大疫下的口罩令正式全面解除，生活回歸日常後如何保護自己與他人，中央社記者整理QA一次看。

Ｑ：本次口罩令鬆綁的範圍？

Ａ：百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在2020年席捲全球，台灣自當年12月1日起，8大場所需要佩戴口罩，醫療院所就是其中之一；雖然各場所陸續解禁，鄰近國家也已陸續大幅放鬆戴口罩規定，僅國內醫療照護機構仍持續口罩令。

隨著醫療院所佩戴規定鬆綁，國內口罩令歷經1265天，正式全面解除。

Ｑ：哪些情況建議還是要佩戴口罩？

Ａ：台灣感染管制學會理事長王復德日前指出，若身體不舒服、有呼吸道感染狀況，或者是抵抗力較低、年紀較大的疾病高風險族群，到醫院或人潮密集處，還是建議戴口罩。

疾管署「防範呼吸道傳染病，民眾進入醫療照護機構佩戴口罩須知」說明，有疑似或感染呼吸道傳染病，或出現發燒、流鼻水、咳嗽或打噴嚏等症狀時，非必要請避免進入醫療照護機構；如有必要進入，於有症狀期間及症狀緩解後5日內，進入醫療照護機構應佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

此外，過去1週內曾與感染呼吸道傳染病患者有密切接觸、本身為免疫力低下（如：移植或血液腫瘤等病人）或具有其他流感、COVID-19重症高風險者、探視或照護疑似或感染呼吸道傳染病患者，進入醫療照護機構應佩戴口罩，並遵循醫療照護機構內部相關規定。

Ｑ：無法戴口罩的族群，如何進行防護？

Ａ：疾管署建議，2歲以下嬰幼兒或因身體、心理等因素未能佩戴口罩民眾，於咳嗽或打噴嚏時，應使用衛生紙遮掩口鼻，使用完畢後將衛生紙丟進垃圾桶，執行手部衛生，降低傳播風險。

Ｑ：除了佩戴口罩外，還有哪些方式可以預防疾病傳播？

Ａ：疾管署提醒民眾持續注意手部衛生，在「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，都應落實正確洗手。洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及7字訣「內、外、夾、弓、大、立、完」，以確保自身及周遭親友健康。

傳染病 口罩 衛生紙

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