台鐵汰舊安全改善 25輛工程車將上線、27輛砸道車年底交車

為提升電車線設備維修及施工效能，台鐵公司辦理「鐵路行車安全改善計畫」及「台鐵電務智慧化提升計畫」等2項新式電車線工作車及電港車購置案，替換目前部分老舊車型。其中25輛電力工程車預計5月23日驗收、陸續交付各電力單位使用，另27輛中大型砸道機目前廠商全力製造，預計今年底交車。

為加強載運維修技術人員及材料至現場進行高空作業（維修達5公尺以上的高架作業）的能力，台鐵公司推動「鐵路行車安全改善計畫」、「台鐵電務智慧化提升計畫」計畫，辦理新式電車線工作車及吊桿車購置，替換部分老舊車型。

台鐵公司表示，這一批電力工程車是由韓商新盛系統（SHIN SUNG SYSTEM CO.）承製，首批17輛電車線工作車，11輛吊桿車已於2021年5月完成驗收，運用情形良好；第二批25輛預計今年5月23日開始驗收，並陸續交付給各電力單位使用。

至於養路機械部分，最重要的7輛大型砸道機、以及20輛中型砸道機採購案，已於去年9月22日決標，並由Plasser & Theurer原廠決標，目前廠商正全力製造，預定今年底開始交車，進展期程順利，投入後即可進一步提升路線養護品質。

台鐵公司董事長杜微日前率領副總經理賴興隆、台北電力段段長陳珈祐、台北電力段新竹分駐所主任何智文、工務處路線科長陳宏光等人陪同，實地察看新式電車線工作車。杜微對車功能及同仁的努力表示滿意，也感謝大家接車的辛勞。